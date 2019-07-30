Rajouri (Jammu and Kashmir) [India], July 30 (ANI): An Indian Army jawan was killed during a ceasefire violation by Pakistan in Sunderbani sector here on Tuesday.
Two Pakistani soldiers were also gunned down in retaliatory action by the Indian Army when the neighbouring country violated ceasefire in Tangdhar-Keran sector, army sources said.
Further details are awaited. (ANI)
J-K: Jawan, 2 Pak soldiers killed in ceasefire violation
ANI | Updated: Jul 30, 2019 16:22 IST
Rajouri (Jammu and Kashmir) [India], July 30 (ANI): An Indian Army jawan was killed during a ceasefire violation by Pakistan in Sunderbani sector here on Tuesday.