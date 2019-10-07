Shivpuri (Madhya Pradesh) [India], Oct 6 (ANI): Six people were killed in a collision between a truck and an auto-rickshaw on Mumbai-Agra National Highway.
The accident took place near Kolaras town in Shivpuri district on Monday.
The injured have been taken to a nearby hospital.
Further details are awaited. (ANI)
MP: 6 killed in road mishap
ANI | Updated: Oct 07, 2019 22:52 IST
Shivpuri (Madhya Pradesh) [India], Oct 6 (ANI): Six people were killed in a collision between a truck and an auto-rickshaw on Mumbai-Agra National Highway.