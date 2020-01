Barcelona name squad for Spanish Super Cup clash against Atletico Madrid

Barcelona [Spain], Jan 7 (ANI): Barcelona on Tuesday named a 24-man squad for their upcoming Spanish Super Cup semi-final clash against Atletico Madrid.

Ter Stegen, Arthur and O. Dembele missed out from the team owing to their respective injuries.

Barcelona squad: N. Semedo, Pique, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Suarez, Messi, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Inaki Pena, C. Perez, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R. Araujo and Arnau Tenas.

The club will face Atletico Madrid on January 10 in Saudi Arabia. (ANI)