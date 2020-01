Paris Saint-Germain announce squad for Monaco clash

Paris [France], Jan 12 (ANI): Paris Saint-Germain (PSG) on Sunday announced their 19-man squad for their upcoming clash against Monaco.

The club will take on Monaco on Monday in Ligue 1. PSG currently hold the top spot on Ligue 1 table while Monaco are placed on the ninth place.

PSG's 19-man squad: Bernat Juan, Bulka Marcin, Cavani Edinson, Dagba Colin, Di Maria Angel, Draxler Julian, Gueye Idrissa, Icardi Mauro, Kimpembe Presnel, Marquinhos, Mbappe Kylian, Meunier Thomas, Navas Keylor, Neymar Jr, Paredes Leandro, Rico Sergio, Sarabia Pablo, Thiago Silva, Verratti Marco. (ANI)