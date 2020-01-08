Tehran [Iran], Jan 8 (ANI): A Ukrainian Airlines flight carrying 180 passengers and crew crashed shortly after take-off from Imam Khomeini Airport in Tehran on Wednesday, according to Iran's semi-official news agency ISNA.
The plane, a Boeing 737, crashed due to technical difficulties, ISNA reported citing CNN.
Further details are awaited in the matter. (ANI)
Ukrainian Airlines flight with 180 aboard crashes in Iran
ANI | Updated: Jan 08, 2020 10:17 IST
Tehran [Iran], Jan 8 (ANI): A Ukrainian Airlines flight carrying 180 passengers and crew crashed shortly after take-off from Imam Khomeini Airport in Tehran on Wednesday, according to Iran's semi-official news agency ISNA.